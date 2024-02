Schwerin (dpa/mv). Alle Schülerinnen und Schüler in MV müssen nach den Winterferien am Montag wieder in die Schule. Für die Politik beginnen derweil schon die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr.

Für alle Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern enden an diesem Wochenende die Winterferien. Die fast 162.000 Mädchen und Jungen an den allgemeinbildenden Schulen starten am Montag ins zweite Halbjahr, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Die knapp 35.000 Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen waren schon eine Woche zuvor aus den Winterferien zurückgekehrt.

Die Halbjahreszeugnisse hatte es in diesem Schuljahr wegen eines Warnstreiks im ÖPNV einen Tag früher gegeben als vorgesehen. Auch in der ersten Woche nach den Ferien müssen sich Schülerinnen und Schüler auf Einschränkungen einstellen: Beschäftigte mehrerer Verkehrsbetriebe in MV sind für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Jede Schule solle den Schul- und Unterrichtsbetrieb abhängig von den zu erwartenden Beeinträchtigungen in eigener Verantwortung regeln, teilte das Bildungsministerium mit.

Mit Beginn des zweiten Halbjahrs laufen laut Ministerium auch schon die Vorbereitungen für das Schuljahr 2024/2025 an. So müssen unter anderem zusätzliche Unterrichtsstunden in den Fächern Deutsch und Mathematik in der Grundschule inhaltlich und organisatorisch geplant werden.

„Grundschülerinnen und Grundschüler müssen besser lesen, rechnen und schreiben können, um erfolgreicher lernen zu können. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler, um stabile Grundlagen für den weiteren Bildungsweg zu legen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) laut Mitteilung. Dazu nehmen den Angaben zufolge Lehrkräfte am kommenden Mittwoch in Greifswald am ersten Grundschulfachtag teil.

© dpa-infocom, dpa:240216-99-16870/3 (dpa)