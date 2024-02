Schwerin (dpa/mv). Ein 32-Jähriger ist wenige Tage nach dem Diebstahl einer Geldkassette in Schwerin verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, erließ das Amtsgericht Schwerin am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den polizeilich bekannten Täter. Der Mann habe am Mittwochabend rund 2000 Euro aus einem Gastronomiebetrieb gestohlen, wobei er von Kameras gefilmt worden sei. Am Donnerstag habe der Inhaber den 32-Jährigen dann im Stadtgebiet wiedererkannt und die Polizei alarmiert. Der Täter flüchtete und versteckte sich den Angaben zufolge schließlich in einer Mülltonne in einer Sackgasse. Die Polizei nahm den Mann dort vorläufig fest, bevor er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt wurde.

© dpa-infocom, dpa:240216-99-16609/3 (dpa)