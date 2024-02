Pomellen (dpa/mv). Ein bislang Unbekannter ist mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrzeug auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vor der Polizei davongerast und in Polen schließlich weiter zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verletzte sich ein Polizist an der Hand, als er einen Nagelgurt betätigte, um das Auto zum Halten zu bringen.

Ein bislang Unbekannter ist mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrzeug auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vor der Polizei davongerast und in Polen schließlich weiter zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verletzte sich ein Polizist an der Hand, als er einen Nagelgurt betätigte, um das Auto zum Halten zu bringen.

Den Angaben zufolge missachtete der Fahrer am Donnerstagabend bereits bei der Abfahrt Schmölln (Landkreis Uckermark) die Aufforderungen zum Anhalten für eine Kontrolle. Mit Höchstgeschwindigkeit sei er immer weiter Richtung Grenze gefahren, habe andere Verkehrsteilnehmende riskant überholt und dadurch teils zum Ausweichen oder Bremsen genötigt, hieß es. Bei Pomellen überfuhr er schließlich einen Nagelgurt, prallte kurz darauf mit seinem Auto gegen eine Absperrung und kam etwa zwei Kilometer nach der Grenze zum Stehen. Seitdem fahndet die Polizei nach dem Flüchtigen.

Einsatzkräfte eines Rettungswagens versorgten den verletzten Polizisten. Der eigentliche Halter des Fahrzeugs, dessen Wert auf rund 15 000 Euro geschätzt wurde, erstattete Anzeige. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt.

