Ahrenshoop (dpa/mv). Wer länger an einem Ort lebt, der denkt manchmal, dass er seine Umgebung schon genau kennt. Dabei gibt es bei Führungen immer Neues zu entdecken. Für Einwohner sind diese ab Samstag kostenlos.

Einwohner der Region Fischland-Darß-Zingst können von Samstag an wieder bei der „Woche der Führungen“ ihre Heimat auf vielen kostenlosen Touren näher kennenlernen. „Mit der Aktion möchten wir unsere Wertschätzung ausdrücken und die Einheimischen herzlich dazu einladen, die eigene Umgebung (neu) kennenzulernen“, sagte Julia Bülow vom Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst.

Zum Angebot gehören bis 24. Februar rund ein Dutzend Natur- sowie Stadt- und Ortsführungen, darunter durch das historische Prerow, durch Ahrenshoop, Wustrow oder das winterliche Moor.

Unter dem Motto „Die Heimat neu erleben“ bietet am 24. Februar auch das Nationalparkamt Einwohnern der Region eine kostenlose Führung an. Dabei werde Revierleiter Michael Symalla Interessierte bei der Wanderung „Wilder Wald am Meer“ begleiten. „Es freut mich, wenn ich Leute auf heimische Besonderheiten hinweisen kann, die man normalerweise gar nicht kennt und sieht“, so Symalla.

Die dreistündige Führung startet um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz „Drei Eichen“ an der Bäderstraße zwischen Born und Ahrenshoop. Auf der sechs Kilometer langen Wanderung gehe es durch den urigen Darßwald an den wilden Weststrand und vorbei an beeindruckenden Wurzeltellern, wie das Nationalparkamt Vorpommern mitteilte. Ein besonderer Höhepunkt sei der Besuch der 250 Jahre alten sogenannten „Beu-Buche“.

