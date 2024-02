Rostock-Warnemünde (dpa/mv). Das ging fix. Der Einsatzversorger „Bonn“ wurde in nur wenigen Tagen auf der Warnowwerft repariert. Jetzt nimmt er wieder Kurs auf sein Nato-Einsatzgebiet.

Das 174 Meter lange Versorgungsschiff „Bonn“ hat am Donnerstagabend nach Reparaturarbeiten das Marinearsenal Warnowwerft in Warnemünde wieder verlassen. Das größte Schiff der Marine war Anfang voriger Woche dort angekommen, weil die Dichtung der Antriebswelle im Trockendock instand gesetzt werden musste.

Nach Marineangaben ist die „Bonn“ seit Anfang des Jahres am Nato-Einsatz „Very High Readiness Joint Task Force Maritime“ an der sogenannten Nordflanke in Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik im Einsatz.

Die „Bonn“ mit Heimathafen Wilhelmshaven wurde 2013 in Dienst gestellt und verfügt über eine Besatzungsstärke von rund 175 Soldatinnen und Soldaten. Das Schiff versorgt Einsatzverbände auf See mit allen notwendigen Ressourcen: Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition.

Das Trockendock des Marinearsenals Warnowwerft ist insgesamt 320 Meter lang und 54 Meter breit. Damit könnten dort sämtliche Einheiten der Deutschen Marine gedockt werden. Der Bund hatte die Anlage nach der Insolvenz der MV-Werften im Sommer 2022 gekauft. Das Arsenal setzt mit rund 500 Beschäftigten dort planmäßig vier Marineschiffe im Jahr instand.

In diesem Jahr sind im Marinearsenal Warnowwerft noch drei weitere, planmäßige Instandsetzungen vorgesehen. Dabei handelt es sich um die Korvette „Erfurt“, die Korvette „Oldenburg“ und den Tender „Rhein“.

