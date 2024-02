Güstrow (dpa/mv). Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der offenbar noch mehr alkoholische Getränke besorgen wollte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der 62-Jährige bei einer Kontrolle als Grund für seine Fahrt an, er habe Nachschub für seinen erschöpften Vorrat holen müssen. Aufgrund seiner Fahrweise und nach einem Zeugenhinweis sei der Mann am Dienstag zwischen Knegendorf und Diekhof (Landkreis Rostock) gestoppt worden. Der Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,77 Promille ergeben. Gegen den Fahrer werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Etwas weiter westlich, auf der A20 bei Glasin (Nordwestmecklenburg), zog die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen Autofahrer ebenfalls wegen Trunkenheit aus dem Verkehr. Bei dem 34-Jährigen sei bei einer Routinekontrolle ein Atemalkoholwert von 2,45 Promille festgestellt worden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel seien sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

