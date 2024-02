Anklam (dpa/mv). Monatelang hat die Anklamer Zuckerfabrik wieder im Akkord Rüben verarbeitet. Das Wetter hat für große Probleme gesorgt.

Wetterbedingte Qualitätseinbußen haben der Anklamer Zuckerfabrik in der zurückliegenden Verarbeitungskampagne für Zuckerrüben zu schaffen gemacht. „Qualitätssicherung ist mit Aufwand verbunden und in jedem Jahr eine Herausforderung“, teilte die Cosun Beet Company GmbH zum Ende der mehrmonatigen Rübenanfuhr am Donnerstag mit. „In der Kampagne 2023/24 weisen die Zuckerrüben jedoch eine Qualitätsverschlechterung auf, die wir so noch nicht erlebt haben.“ Früher Frost habe den Rüben zugesetzt, auch weil ein erheblicher Teil zu dem Zeitpunkt noch nicht geerntet gewesen sei.

Ursprünglich sei ein Ende der Kampagne am 20. Januar geplant gewesen. Ab Weihnachten habe man aber wegen deutlich schlechterer Qualität täglich nur noch etwa 9000 Tonnen Rüben verarbeiten können. Das seien etwa zwei Drittel der normalen Kapazität. „Durch diese Minderverarbeitung verlängerte sich die Kampagne letztlich um 25 Tage.“

Für Schäden aufgrund höherer Gewalt haben den Angaben zufolge Anbauerverband und Unternehmen einen gemeinsamen Schadensausgleich vereinbart.

Über viele Wochen sei die Kampagne hingegen normal verlaufen. Im Unterschied zu anderen Jahren bewegten sich Störungen und geplante Reparaturen in einem gewöhnlichen Rahmen. Zusätzlich habe es zwei extern verursachte Stromausfälle gegeben.

Ende Januar gab es zudem einen Arbeitsunfall auf dem Gelände der Fabrik, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Nach damaligen Polizeiangaben war ätzende Natronlauge aus einem im Freien stehenden Behälter ausgetreten. Ein 61-Jähriger war demnach am Kopf schwerst verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Ein 63-Jähriger wurde den Angaben zufolge am Oberkörper schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die einzige Zuckerfabrik des Landes produziert aus den Zuckerrüben nicht nur Weißzucker, sondern auch Bioethanol, Biomethan und Futtermittel. Die Fabrik in Anklam ist seit 2009 Teil eines niederländischen Konzerns, der seit 2020 den Namen Cosun Beet Company GmbH & Co. KG trägt. Der Standort hat laut Unternehmen rund 200 Beschäftigte. Hinzu kommen 25 Auszubildende sowie saisonal etwa 30 Kräfte.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-00491/2 (dpa)