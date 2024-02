Rostock. Die schlechte Leistung gegen Osnabrück schreckt Mersad Selimbegovic nicht ab. Der Trainer des Vorletzten aus Rostock traut seinem Team am Samstag einen Sieg gegen den drittplatzierten Hamburger SV zu.

Trainer Mersad Selimbegovic traut dem Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock trotz zuletzt schlechter Leistungen einen Sieg gegen den Hamburger SV zu. „Wir können mit unseren Fans im Rücken gewinnen“, sagte der 41-Jährige am Donnerstag. Der Tabellenvorletzte aus Rostock erwartet gegen die drittplatzierten Hamburger am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein mit 27.000 Zuschauern ausverkauftes Ostsee-Stadion.

Dass sich der HSV am Montag von Trainer Tim Walter getrennt hat, sieht Selimgebovic nicht unbedingt als Vorteil. „Das erste Spiel nach einer Trainerentlassung macht den Gegner unberechenbar. Trotzdem erwarte ich, dass der HSV relativ wenig wechseln wird“, sagte der Hansa-Coach.

Nach dem enttäuschenden 0:0 am vergangenen Sonntag bei Schlusslicht VfL Osnabrück habe er „lange, offene und am Ende gute Gespräche“ mit seinen Spielern geführt, sagte Selimbegovic. In Osnabrück sei kein Spieler, mit Ausnahme von Torhüter Markus Kolke, „auch nur annähernd an seine Leistungsgrenze gegangen“, sagte der Bosnier. Gegen den HSV gehe es nun nicht darum, „besondere Sachen zu machen, sondern einfache Sachen besonders gut und konsequent“.

