Anklam (dpa/mv). Raus oder doch nicht raus - diese Frage stellt sich dem Anklamer Demokratiebahnhof nach der Kündigung des Mietvertrags zum Donnerstag.

Der Betreiberverein des Anklamer Demokratiebahnhofs hofft weiterhin, in dem namensgebenden alten Bahnhofsgebäude bleiben zu können. Die Situation sei schwer einzuschätzen, sagte der Vereinsvorsitzende Marius Denda am Donnerstag. Der Vermieter hatte dem Verein zum Donnerstag gekündigt. Dagegen ist der Verein nach Aussage Dendas zuletzt nochmals mithilfe eines Anwalts vorgegangen. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins sei zusammen mit hauptamtlichen Mitarbeitern am Donnerstag vor Ort. Wichtiges liege griffbereit, falls man tatsächlich das Gebäude verlassen müsse. Eigentlich ist für Donnerstagnachmittag eine Schlüsselübergabe geplant.

Zu Protest habe man bewusst nicht aufgerufen, um die Situation nicht anzuheizen. Man strebe schließlich an, dass die Grundstücks- und Wohnungswirtschafts GmbH (GWA) auch künftig Vermieterin für den Verein bleibe.

Nach einem Jahrzehnt soll das überregional bekannte und wiederholt ausgezeichnete Jugend- und Kulturzentrum das Haus räumen. Grund ist eine Nutzungsuntersagung durch den Landkreis wegen Baumängeln in den Bereichen Brandschutz und Elektrik. Zuletzt hatte auch die Landesregierung die Bedeutung des Projektes betont.

Eine Vertreterin der Stadt und der GWA hatte zuletzt gesagt, man wolle, dass das Projekt auch künftig in dem Bahnhof arbeiten könne - sie verwies aber auf die Nutzungsuntersagung und etwaige Gefahren wegen der Baumängel. Die Kosten einer Gesamtrenovierung bezifferte sie auf 4,5 Millionen Euro. Trotz Bemühungen habe man das Geld bislang nicht zusammenbekommen.

Vor dem Demokratiebahnhof sind schon Monchi von der Punkband Feine Sahne Fischfilet, der Rapper Marteria und Campino, Sänger der Toten Hosen, aufgetreten. Auch der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) war schon vor Ort.

