Crivitz (dpa/mv). Eine Verkehrskontrolle im Landkreis Ludwigslust-Parchim nimmt einen ungewöhnlichen Verlauf. Ein Mann schließt sich laut Polizei in seinem Lastwagen ein. Die Beamten schlagen daraufhin eine Scheibe ein.

Ein Lastwagenfahrer hat sich laut Polizei in Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in seiner Fahrerkabine eingeschlossen, um sich vor einer Kontrolle zu drücken. Der 41-Jährige habe sich am Mittwoch einer zuvor angeordneten Blutprobenentnahme widersetzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Obwohl die Beamten nach eigenen Angaben auf ihn zugeredet und ihm weitere Maßnahmen angedroht hatten, soll sich der Mann vehement geweigert haben, die Türen seines Wagens zu öffnen. Die Polizisten schlugen daraufhin die Seitenscheibe des Beifahrerfensters ein. „Zudem kam es zum kurzzeitigen Einsatz von Reizgas. Der Fahrer verließ daraufhin das Fahrzeug und wurde gefesselt. Er blieb unverletzt“, hieß es von der Polizei. Die Ermittler brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem die Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei habe den Fahrer kontrollieren wollen, weil es Anhaltspunkte gegeben habe, dass er Alkohol und Drogen konsumiert habe. Dann sei er in den Wagen gestiegen und habe sich eingeschlossen.

Gegen den Mann wurde den Angaben zufolge Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Außerdem ist er seinen Führerschein erst einmal los, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-998654/2 (dpa)