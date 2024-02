Broderstorf/Bentwisch (dpa/mv). Binnen kurzer Zeit sind in den Gemeinden Broderstorf und Bentwisch Baumaschinen verschwunden. Einen Bagger hat die Polizei bereits wiedergefunden - nach der zweiten Maschine wird weiter gesucht.

Eine Baumaschine im Wert von 80.000 Euro haben Unbekannte von einer Baustelle in Broderstorf (Landkreis Rostock) entwendet. Der Teleskoplader sei in der Nacht zum Dienstag verschwunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu möglichen Tatverdächtigen gab es zunächst keine Informationen. Die Ermittlungen dauerten an.

Wenige Tage zuvor wurde von einer anderen Baustelle im Landkreis ein Minibagger geklaut. Der Kriminalpolizei zufolge hängen die beiden Fälle jedoch nicht zusammen. Das Gerät war nach Angaben der Polizei am vergangenen Wochenende in Bentwisch als gestohlen gemeldet worden. Ein 33-Jähriger wurde wenig später als Tatverdächtiger ermittelt - er hatte die Maschine im Internet zum Verkauf angeboten. Beamte fanden und beschlagnahmten den Bagger anschließend.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-997685/2 (dpa)