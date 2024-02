Rostock (dpa/mv). Im Fall einer schweren Körperverletzung vom Sommer 2022 in Rostock haben Fahndungsaufrufe und ein Phantombild bislang nicht zum Erfolg geführt. Nun gibt es nach einer TV-Sendung neue Hinweise.

Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ vom Mittwoch prüft die Polizei im Fall einer schweren Körperverletzung in Rostock neu eingegangene Hinweise. Es seien bislang 17 Zuschauerhinweise direkt im Studio und auch bei der Polizei in Rostock eingegangen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Bei dem Fall geht es um einen damals 51-Jährigen, der Ende Juli 2022 im Rostocker Stadtteil Lütten Klein mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden war. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann von einem unbekannten Täter geschlagen worden war.

Nach mehreren Fahndungsaufrufen und der Veröffentlichung eines Phantombildes erhielten die Beamten den Angaben zufolge nun durch die Fernsehsendung neue Ermittlungsansätze. Ob darunter auch der entscheidende Hinweis ist, werde sich in den nächsten Tagen zeigen.

