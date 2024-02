Teterow (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern gibt es weiterhin Bauernproteste. Nicht alle verlaufen störungsfrei. In Teterow hat die Blockade Auswirkungen auf den Busverkehr.

Wegen einer Demonstration des Landesbauernverbandes in Teterow sind am Donnerstagmorgen zahlreiche Busse ausgefallen. Aufgrund der Blockade der Landwirte könnten die Busse den Betriebshof nicht verlassen, teilte das Busunternehmen Regionalbus Rostock am Donnerstag in Güstrow mit. Damit würden alle Teterower Linien zunächst ausfallen. Das Busunternehmen ging davon aus, dass der Betrieb erst nach 11.00 Uhr wieder aufgenommen werden kann. Ursprünglich sollte die Ausfahrt vom Betriebshof aus auf die Bundesstraße 104 trotz der Blockade möglich sein. Das Unternehmen hatte entsprechende Umleitungen erstellt. Der Ausfall betreffe nun insbesondere die Linien 230, 231, 232 und 240 sowie den Rufbus.

Am Mittwochabend hatte es auch in Boizenburg einen Bauernprotest gegeben. Der Fahrzeugkorso mit rund 60 Fahrzeugen, darunter sieben Traktoren, ist der Polizei zufolge störungsfrei zu Ende gegangen.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-995968/2 (dpa)