Schwerin (dpa/lmv). Ein Tief bringt warme Luft nach Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern werden Donnerstag und Freitag Temperaturen bis zu 16 Grad erwartet.

In den kommenden Tagen soll vorübergehend frühlingshaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Einzug halten. Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik sorgt am Donnerstag für milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilt. Im Laufe des Tages soll es neblig-trüb und teilweise regnerisch sein bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Am Freitag soll es bedeckt, aber größtenteils trocken bleiben. Die Temperaturen sollen dann im Bundesland auf bis zu 16 Grad, in Küstennähe bis zu 13 Grad klettern. Für Februar seien diese milden Temperaturen ungewöhnlich, hieß es vonseiten des Wetterdienstes.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-995390/2 (dpa)