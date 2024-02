Rostock (dpa/mv). Ein Fußgänger ist in Rostock von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Er sei „durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert“ worden, teilte die Polizei mit. Der 60-Jährige habe am Mittwochabend die Gleise an einem Übergang kurz vor der Haltestelle Lorenzstraße überqueren wollen. Trotz Warnsignals der einfahrenden Straßenbahn habe er versucht, die andere Seite zu erreichen. Der Straßenbahnfahrer habe eine Gefahrenbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Mit schweren Kopfverletzungen kam der 60-Jährige in ein Klinikum. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:240214-99-991638/2 (dpa)