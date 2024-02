Rostock (dpa/mv). Die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr gehen nächste Woche in Rostock weiter. Die Warnstreiks in MV auch.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Busverkehrs in den Regionen Rostock, Schwerin und Greifswald für Mitte kommender Woche zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund seien die Tarifverhandlungen, die am 21. Februar in Rostock fortgesetzt würden. Die Warnstreiks sollen am 21. Februar (Mittwoch) um 3.00 Uhr beginnen und bis Donnerstag 23.59 Uhr dauern, teilte die Gewerkschaft mit. „Sollten die Verhandlungen ein akzeptables und verhandlungsfähiges Angebot ergeben, könnte der zweite Warnstreiktag ausgesetzt werden“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Betroffen sind laut Verdi folgende Betriebe: VLP (Verkehrsbetriebe Ludwigslust Parchim), Nahbus (Nordwestmecklenburg GmbH), RSAG Rostock, Rebus (Regionalbus Rostock), VBG (Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH).

Bei den Gesprächen geht es um den Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi. Zu den Verdi-Kernforderungen für den Manteltarifvertrag gehören unter anderem sieben Tage mehr Urlaub, Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden, Mindestruhezeiten von zwölf Stunden und Samstagszuschläge von 30 Prozent für den ganzen Tag.

