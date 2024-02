Ribnitz-Damgarten (dpa/mv). Eine Autofahrerin übersieht in Ribnitz-Damgarten beim Linksabbiegen einen Fußgänger. Der 87-Jährige verletzt sich bei dem Unfall schwer. Die Polizei ermittelt.

Ein Fußgänger ist in Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens habe den 87-Jährigen am Mittwoch beim Linksabbiegen augenscheinlich übersehen, teilte die Polizei mit. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten ermitteln nun gegen die 38 Jahre alte Unfallverursacherin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

