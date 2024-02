Schwerin (dpa/mv). Versicherte Berufstätige der Techniker Krankenkasse im Nordosten sind nicht mehr so lange krankgeschrieben. Im bundesweiten Vergleich ist MV dennoch an letzter Stelle.

Versicherte der Techniker Krankenkasse sind in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr nicht so häufig krankgeschrieben gewesen wie 2022. Wie die Krankenkasse am Mittwoch mitteilte, waren versicherte Erwerbstätige 2023 durchschnittlich 24,9 Tage krankgeschrieben. Im Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge 25,4 Tage.

Laut Techniker Krankenkasse ist der Krankenstand in MV im Vergleich der Bundesländer damit trotzdem am höchsten. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 19,4 Tagen. Den niedrigsten Krankenstand habe es in Baden-Württemberg mit 15,7 Tagen gegeben.

Die häufigste Ursache für Krankmeldungen sind Atemwegserkrankungen, wie die Krankenkasse informierte. Erwerbstätige seien aufgrund von Erkältungen durchschnittlich 5,7 Tage zu Hause geblieben. Häufige Gründe seien auch psychische Erkrankungen (4,6 Fehltage) und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (4,0 Fehltage).

„Die Unternehmen können viel dazu beitragen, dass die Beschäftigten seltener ausfallen. Daher ist es wichtig, die betrieblichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeitenden und Führungskräfte haben“, sagte die Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse, Manon Austenat-Wied, laut Mitteilung.

In Mecklenburg-Vorpommern zählt die Techniker Krankenkasse nach eigenen Angaben derzeit rund 208.000 Versicherte.

© dpa-infocom, dpa:240214-99-983994/3 (dpa)