Anklam (dpa/mv). Noch in dieser Woche muss der Anklamer Verein Demokratiebahnhof aus dem namensgebenden alten Bahnhofsgebäude wegen baulicher Mängel raus sein. Nun äußert sich Sozialministerin Stefanie Drese.

Nach dem drohenden Aus für den Demokratiebahnhof in Anklam spricht sich nun Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) für eine Zukunft des Jugend- und Kulturzentrums aus. „Es wäre gerade in der jetzigen Zeit ein absolut falsches Signal, wenn eine Einrichtung wie der Demokratiebahnhof seine Arbeit beenden müsste. Alle Verantwortlichen sollten jetzt Lösungen für die Fortführung der Einrichtung suchen“, sagte Drese.

Die Politikerin appellierte an den Landkreis Vorpommern-Greifswald, die Stadt Anklam sowie an alle weiteren Beteiligten, im Gespräch zu bleiben, um Übergangslösungen für die Fortführung des Projekts zu finden. Auch die Landesregierung beteilige sich dazu an Gesprächen mit der Stadt Anklam, so Drese.

Das überregional bekannte und wiederholt ausgezeichnete Jugend- und Kulturzentrum Demokratiebahnhof Anklam muss noch in dieser Woche aus seinem namensgebenden alten Bahnhofsgebäude raus sein. Zum Donnerstag hat der Vermieter dem Verein den Mietvertrag gekündigt, weil der Landkreis die Nutzung untersagt hat. Es geht den Angaben zufolge um Baumängel in den Bereichen Brandschutz und Elektrik. Die Stadt schätzt die Sanierungskosten auf etwa 4,5 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:240214-99-983141/2 (dpa)