Rostock (dpa/mv). Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider und Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) haben am Dienstag das Großrohrwerk EEW Special Pipe Constructions im Rostocker Seehafen besichtigt. Das Unternehmen stellt Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen her und verarbeitet armdicken Stahl zu Rohren mit einem Durchmesser von bis zu zehn Metern. Allein am Standort Rostock würden jährlich etwa 200 Fundamente herstellt. Das entspreche einer Ausbauleistung von rund 3000 Megawatt beziehungsweise der Leistung von zwei Kernkraftwerken, teilte EEW mit. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Rostock aktuell 1000 Menschen. Zuvor besuchten die beiden Politiker den Windkraftanlagenhersteller Nordex.

