Rostock (dpa/mv). Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte sich die Ostseemesse in Rostock 2023 mit vielen Besuchern zurückgemeldet. Die Verbrauchermesse will dieses Jahr in französischem Gewand an den Erfolg anknüpfen.

Ganz im Zeichen Frankreichs steht die Blumenschau der diesjährigen Ostseemesse in Rostock. Auf etwa 1000 Quadratmetern werde sich die HanseMesse von Ende Februar bis Anfang März in ein blühendes Bild französischer Kultur verwandeln, kündigten die Organisatoren der nach eigenen Angaben größten Verbrauchermesse im Norden am Dienstag an. Demnach soll es etwa eine Nachbildung des Eiffelturms und olympische Ringe mit je zwei Metern Durchmesser geben. In Paris finden in diesem Jahr die Olympischen Spiele statt.

Rund 450 Tonnen Erde, 180 Quadratmeter Rasen, 11 200 Blütenpflanzen, darunter Frühblüher und andere Gewächse, sowie etwa 250 exotischen Zimmerpflanzen, 680 Stauden und 400 Kräutern sollen zum Einsatz kommen.

Neben der Blumenschau wollen sich etwa 200 Aussteller aus MV, Deutschland und dem Ausland präsentieren und Lebensmittel und andere Produkte anbieten. In einer Showküche soll tägliche gekocht werden, eine Showbühne soll unter anderem mit Musik für Unterhaltung sorgen. Auch Modenschauen sind geplant. Die 32. Auflage der Ostseemesse findet vom 28. Februar bis 3. März statt. Im vergangenen Jahr hatte sich die Ostseemesse nach zweijähriger Coronapause mit mehr als 43.000 Besuchern zurückgemeldet.

© dpa-infocom, dpa:240213-99-974642/2 (dpa)