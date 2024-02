Ruhner Berge (dpa/mv). Die Bauern protestieren seit Wochen bundesweit gegen Sparpläne der Ampel. Umweltministerin Lemke sucht den Dialog und informiert sich vor Ort auf einem kleinen Hof in MV.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke informiert sich heute im Landkreis Ludwigslust-Parchim über die Arbeit kleiner Bio-Höfe. Dazu besucht die Grünen-Politikerin einen ökologisch bewirtschafteten Milchviehbetrieb in den Ruhner Bergen an der Grenze von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Der Siebengiebelhof sei ein kleiner Betrieb mit 25 Milchkühen in Weidehaltung, eigener Käserei und Direktvermarktung sowie ökologischer Wirtschaftsweise. Die Proteste vieler Landwirtinnen und Landwirte und die Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft zeigten, wie wichtig ein konstruktiver Austausch sei, hieß es aus dem Ministerium.

© dpa-infocom, dpa:240212-99-964451/2 (dpa)