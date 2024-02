Güstrow (dpa/mv). Ein bislang Unbekannter hat einer Frau aus dem Landkreis Rostock Liebesgefühle vorgetäuscht und sie um mehr als 20.000 Euro betrogen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte er zuvor über eine Dating-Plattform Kontakt zu der 63-Jährigen aufgenommen. Er habe sie über einen längeren Zeitraum mehrmals zu Zahlungen aufgefordert, woraufhin die Frau ihm das Geld auch habe zukommen lassen. Erst nachdem sie den Schwindel bemerkt hatte, erstattete sie am Donnerstag Anzeige, wie es hieß. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von „Love-Scamming“, einer Art des Betrugs, bei dem Täter ihr Gegenüber emotional beeinflussen, bis dieses Zahlungen an sie tätigt.

© dpa-infocom, dpa:240209-99-931033/2 (dpa)