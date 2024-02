Ruhner Berge (dpa/mv). Bundesumweltministerin Steffi Lemke kommt am Dienstag in den Nordosten. Die Grünenpolitikerin will sich einen ökologisch bewirtschafteten Milchviehbetrieb anschauen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) besucht am Dienstag einen ökologisch bewirtschafteten Milchviehbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Siebengiebelhof in der Gemeinde Ruhner Berge (Landkreis Ludwigslust-Parchim) will sich die Politikerin über die aktuellen Herausforderungen für ökologisch arbeitende Betriebe und praktische Lösungsansätze informieren.

Damit Landwirtschaft erfolgreich und zukunftsfest sei, müssten Natur- und Umweltschutz und die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher berücksichtigt und gleichzeitig ein auskömmliches Wirtschaften ermöglicht werden, teilte das Bundesumweltministerium mit.

Der Siebengiebelhof ist den Angaben zufolge ein Betrieb mit 25 Milchkühen in Weidehaltung, eigener Käserei und Direktvermarktung sowie ökologischer Wirtschaftsweise.

