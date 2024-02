Stralsund (dpa/lmv). Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in einem Einkaufzentrum in Stralsund gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Stralsund gesprengt. Die Täter seien in der Nacht zum Freitag in einem Auto geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Trotz Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb die Suche nach den Tätern den Angaben zufolge zunächst erfolglos. Bei den Tätern soll es sich um zwei Personen handeln, wie es weiter hieß. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.

