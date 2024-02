Schwerin (dpa/mv). Ein junger Mann ist am Donnerstagabend in Schwerin mit einem Messer schwer verwundet worden. Tatverdächtiger ist ein 18-Jähriger.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Schwerin ist ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einer Stichverletzung im Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ob es bei dem Vorfall am Donnerstagabend noch weitere Verletzte gab, war zunächst unklar.

Die Polizei teilte mit, dass bei dem Streit auf dem Dreescher Markt in Schwerin unter anderem mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei. Außerdem sei neben einem Messer auch ein Tierabwehrspray benutzt worden. Die Beamten konnten einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240209-99-926753/2 (dpa)