Schwerin (dpa/mv). Dass die Schweriner Schlosskuppel mit dem goldenen Engel restauriert werden soll, ist schon länger bekannt. Nun wurde die Figur aus luftiger Höhe Richtung Boden gebracht.

Die Engelsfigur von der Kuppel des Schweriner Schlosses ist am Donnerstag für eine Restauration abgenommen worden. Es habe alles reibungslos geklappt, sagte Dirk Lange, Pressesprecher des Landtags Mecklenburg-Vorpommern. „Ganz wichtig: Das Wetter hat mitgespielt, denn zu viel Wind hätte die Demontage unmöglich gemacht.“

Die vergoldete Figur des Erzengels Michael wurde mithilfe eines Krans von der Kuppel gehoben und auf den Boden gebracht. Schon am Vormittag seien Kletterer auf dem Weg nach oben gewesen, um Verschraubungen zu lösen.

Die Figur aus dem Jahr 1857 soll in einer Werkstatt gereinigt und restauriert werden, bevor sie auf das Schloss zurückkehrt. Ab Mai sind dann nach Angaben Langes auch Arbeiten an der Kuppel geplant. „Der Landtag hat der Demontage des Erzengels und den Arbeiten an der Kuppel unter der Maßgabe zugestimmt, dass sich das Schweriner Schloss rechtzeitig vor dem diesjährigen Tag der Deutschen Einheit wieder so zeigt, wie wir alle es kennen“, erklärte Lange zum Ablauf.

Der „Erzengel Michael, den Drachen tötend“ - so die offizielle Bezeichnung der Figur - war zuletzt vor 30 Jahren restauriert worden.

