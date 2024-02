Rövershagen (dpa/mv). Speed-Dating ist längst ein bewährtes Format, wenn es um Personalgewinnung geht. Unternehmen wie Karls Erdbeerhof gehen aktiv auf Interessenten zu. Für Bewerber soll es so einfach wie möglich sein.

Zahlreiche Menschen haben am Donnerstag bei Karls Erdbeerhof in Rövershagen (Kreis Rostock) die Chance genutzt, sich vor Ort auf einen Sofort-Job zu bewerben. Rund 90 Bewerberinnen und Bewerber seien schon in der ersten Stunde dort gewesen, sagte Personalchefin Ulrike Dahl. „Wir wollen es den Bewerbern so leicht wie möglich machen.“ Das Unternehmen suchte bei seinem „Job-Tag mit Sofort-Einstellung“ unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gastronomie, den Erdbeerverkauf und seine Manufakturen. Dafür war im Waffelhaus ein rund 20-minütiger Parcours mit Kurzbewerbung und Videoaufnahmen zu absolvieren.

Der Arbeitgeberpräsident der Vereinigung der Unternehmensverbände für MV, Lars Schwarz, hält derartige Formate für Erfolg versprechend: „Es geht darum, den ersten Schritt der Kontaktaufnahme so einfach und niedrigschwellig wie möglich zu machen.“ Die Bewerber und Bewerberinnen müssten auf pfiffige und kreative Weise angesprochen werden.

Karls ist nicht das einzige Unternehmen, das mit dem schnellen Format auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Suche geht. Auch in Wismar gibt es ein Speed-Dating für Arbeitgeber und ausländische Fachkräfte und die Hamburger Stadtreinigung (SRH) hat mit sogenannten „Matchdays“ viele Frauen für den Job in oranger Arbeitskleidung gewonnen. „Ein absoluter Erfolg“, sagte SRH-Sprecher Kay Goetze.

