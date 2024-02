Rostock (dpa/mv). Der Angreifer spielt beim Mecklenburger Zweitligisten keine Rolle mehr. Bis zum Ende der laufenden Saison soll Hinterseer bei der U23 trainieren und spielen. Dann läuft der Vertrag aus.

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat seinen Stürmer Lukas Hinterseer aussortiert. Wie der Tabellen-16. am Donnerstag mitteilte, wird der 13-malige österreichische Nationalspieler bis zum Vertragsende im Sommer mit der U23-Mannschaft der Mecklenburger trainieren. Der 32 Jahre alte Mittelstürmer soll auch in der Regionalliga Nordost zum Einsatz kommen.

Mit Hinterseer sowie dessen Berater „wurden bereits in der Winterpause 2023/2024 mehrere Gespräche über seine Zukunft geführt und ein Vereinswechsel nahegelegt, da der Stürmer in den Planungen für die Profimannschaft keine Berücksichtigung finden wird“, hieß es der Clubmitteilung.

Der Angreifer, der seit Juli 2022 für Hansa spielt, erzielte in 29 Zweitliga-Spielen zwei Treffer für die Rostocker. Vorher stand er unter anderem bei Hannover 96, dem Hamburger SV und dem VfL Bochum unter Vertrag. In der aktuellen Saison stand der Österreicher zuletzt am 29. Oktober bei der 0:1-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden für den FC Hansa auf dem Platz. Im Zuge der Kader-Verschlankung wird auch Joshua Krüger vorerst wieder vollständig in die U23 der Rostocker zurückkehren.

