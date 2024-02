Rügen (dpa/lmv). In der Nacht zum Donnerstag ist in einer Ferienhausanlage auf Rügen ein Feuer ausgebrochen. Auslöser des Brandes ist mutmaßlich ein Akkudefekt an einem E-Bike, das im Keller abgestellt war.

In einer Ferienhausanlage in Sellin auf Rügen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt zehn Bewohner haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuieren müssen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt worden sei demnach niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging die Polizei zunächst davon aus, dass ein technischer Defekt am Akku eines im Kellerbereich abgestellten E-Bikes den Brand ausgelöst hat. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150.000 Euro. Die Bewohner des Hauses wurden für die Nacht durch die Ferienvermietung in umliegenden Unterkünften untergebracht, da das Haus vorübergehend nicht mehr bewohnbar war.

