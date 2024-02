Greifswald (dpa/mv). Der Greifswalder Rettungshubschrauber „Christoph 47“ ist 2023 erneut vielfach ausgerückt. Er hat häufig einen deutlichen Zeitvorteil auch wegen seines Einzugsgebietes.

Der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 47“ hat im zurückliegenden Jahr 1441 Einsätze absolviert. Das sind rund 170 weniger als im Jahr 2022. Insgesamt wurden die Besatzungen der bundesweit 30 Hubschrauberstationen sowie des Ambulanzflugbetriebs der DRF Luftrettung im vergangenen Jahr 36.413-mal alarmiert, wie die DRF am Mittwoch mitteilte. Häufigste Alarmierungsgründe waren demnach internistische Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt sowie Unfälle im Straßenverkehr, bei der Arbeit oder in der Freizeit.

„Christoph 47“ ist seit Sommer 2020 auch nachts unterwegs. Die 1990 am Greifswalder Universitätsklinikum eingerichtete Station deckt unter anderem die Inseln Rügen und Usedom ab, wo die Anfahrten per Rettungswagen teilweise deutlich länger dauern. Häufig ist er auch an Stränden der Ostsee im Einsatz, etwa zu Urlaubszeiten.

Die DRF warnte am Mittwoch vor einer schlechteren Versorgung der Patienten durch die Schließung von Fachabteilungen und Krankenhäusern, fehlendes medizinisches Fachpersonal und weniger Ärzte und Ärztinnen im ländlichen Raum. Eine stärkere Koordinierung könne angesichts dieser Herausforderung die Notfallrettung verbessern. Auch eine bessere Patienteninformation, wann etwa der ärztliche Bereitschaftsdienst (116 117) und wann der Notruf (112) zu verständigen ist, könne dazu beitragen.

