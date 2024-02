Rostock (dpa/mv). Viele Jahre wurde um einen Neubau des Volkstheaters Rostock gerungen. Einige hatten das Projekt zwischenzeitlich schon abgeschrieben. Jetzt haben die ersten Bauarbeiten begonnen.

In der Rostocker Innenstadt am Ende der Langen Straße sind am Mittwoch die ersten Bauarbeiten für den Neubau des Volkstheaters angelaufen. Zuerst werde das Baufeld am Standort Bussebart von wild wachsenden Bäumen und Sträuchern befreit und anschließend auf Kampfmittelreste und archäologische Spuren der Stadtgeschichte untersucht, teilte der zuständige Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) mit. Im Herbst folge die nächste wichtige Etappe. „Dann möchten wir mit der Errichtung der Baugrube beginnen“, sagte KOE-Chefin Sigrid Hecht.

Der Neubau soll das Gebäude des alten und maroden Volkstheaters ersetzen. Die veranschlagten Kosten für das Viersparten-Haus (Orchester, Schauspiel, Musiktheater, Tanz) sind in den vergangenen Jahre aber nicht zuletzt durch die höheren Baukosten auf derzeit 208 Millionen Euro gestiegen. Anfangsplanungen gingen 2018 von 110 Millionen, spätere Berechnungen von 183 Millionen Euro aus. Das Land MV sagte insgesamt 51 Millionen Euro an Förderung zu.

Über das Projekt am westlichen Ausgang der Langen Straße wurde in der Vergangenheit heftig gestritten. Allerdings hatte sich die Rostocker Bürgerschaft zuletzt im November vorigen Jahres „zur Notwendigkeit eines Neubaus für das Volkstheater Rostock“ bekannt und zugleich die „finale Investitionsentscheidung zum Theaterneubau“ getroffen. Die CDU hält das Projekt aber für überdimensioniert und zu teuer.

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) bezeichnete den Neubau dagegen als alternativlos. „Das ist ein Jahrhundertbauwerk. Das ist natürlich sehr teuer. Aber niemand vertuscht das hier“, sagte sie bei der Bürgerschaftssitzung im November.

Der Entwurf für den Neubau geht auf das Berliner Büro Hascher Jehle Architektur zurück. Vorgesehen sind zwei Säle mit 650 beziehungsweise 200 Sitzplätzen, Gastronomie und öffentliche Bereiche. Die Bauarbeiten dürften mehrere Jahre dauern. Erstmals soll sich nach der derzeitigen Zeitplanung der Vorhang im neuen Volkstheater zur Spielzeit im Herbst 2028 öffnen.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-902799/3 (dpa)