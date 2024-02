Niepars (dpa/mv). Im Landkreis Vorpommern-Rügen kommt es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Ehepaar stirbt am Unfallort. Zwei weitere Menschen werden schwer beziehungsweise lebensbedrohlich verletzt.

Ein Ehepaar ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Vorpommern-Rügen tödlich verunglückt. Der Pkw eines 64-Jährigen kam am Dienstag auf der Bundesstraße 105 nahe Niepars aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei es zur Kollision mit dem Wagen des Ehepaars gekommen. Die beiden 68-Jährigen starben noch an der Unfallstelle. Der 64 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde schwer und sein 23 Jahre alter Beifahrer lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

