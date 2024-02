Rostock (dpa/mv). Zwei Jugendliche sind in Rostock mit einem Messer verletzt und ausgeraubt worden. Nun hat die Polizei drei Teenager als mutmaßliche Täter ermittelt. Einer sitzt in U-Haft.

Nach einem Raub in einem Skatepark in Rostock hat die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Die Teenager im Alter von 16, 17 und 19 Jahren sollen für den Angriff auf zwei weitere junge Männer verantwortlich sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Männer waren im Dezember in dem Park mit einem Messer angegriffen worden. Dabei wurde einer von ihnen schwer und der andere leicht verletzt. Die Täter erbeuteten damals eine Handtasche und flüchteten.

Im Rahmen der Ermittlungen seien am Montag drei Wohnungen im Stadtteil Toitenwinkel durchsucht worden, berichtete die Polizei weiter. Der 17 Jahre alte Beschuldigte wurde den Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen festgenommen, das Amtsgericht erließ Haftbefehl. Der 17-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand und zu den Tatverdächtigen machte die Polizei mit Verweis auf das jugendliche Alter der Beschuldigten zunächst nicht.

