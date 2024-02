Greifswald (dpa/mv). Fachkräfte zu finden, sehen die Unternehmerinnen und Unternehmer im Nordosten als wichtige Aufgabe für 2024. Die Digitalisierung ist laut einer Umfrage ein weniger dringendes Thema in den Betrieben.

Wenn sie an die Zukunft ihrer Betriebe denken, beschäftigt Unternehmerinnen und Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern laut einer Umfrage der Universität Greifswald vor allem die Suche nach Personal. In der Befragung von 506 kleinen und mittleren Unternehmen im Nordosten, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden, gaben demnach 66 Prozent der Befragten an, dass sie das Finden und Halten von Fachkräften im Jahr 2024 beschäftigen werde. Für 57 Prozent war die Suche nach Auszubildenden ein Thema.

Vor allem im Gastgewerbe und im Tourismus werden Fachkräfte gesucht, hieß es weiter. 87 Prozent der Befragten aus dieser Branche gaben an, sich dem Thema in diesem Jahr anzunehmen. In den Gesundheits- und Sozialberufen sagten das 85 Prozent der Befragten, im Einzelhandel 79 Prozent.

Deutlich weniger wichtig waren den Unternehmerinnen und Unternehmer den Angaben zufolge „Zukunftsthemen“ mit digitalem Bezug. Nur 25 Prozent der Befragten planen, ein solches Thema 2024 anzugehen. Den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gaben vier Prozent als Vorhaben für dieses Jahr an.

Die telefonische Erhebung zu verschiedenen „Zukunftsthemen“ für Unternehmerinnen und Unternehmer wurde im November 2023 im Rahmen des Projektes „Regionales Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern+“ durchgeführt. Die Größe der teilnehmenden Betriebe reichte von Kleinstbetrieben mit einem Mitarbeiter bis hin zu mittleren Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten.

