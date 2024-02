Wismar (dpa/mv). In Wismar ist am Montagabend eine 63 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der Wagen der Autofahrerin beim Abbiegen nach links mit der auf dem Radweg fahrenden Frau, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 63-Jährige habe den Radweg jedoch auf der falschen Straßenseite genutzt. Sie wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240206-99-890342/3 (dpa)