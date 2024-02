Sassnitz (dpa/mv). Ein Mann mit einem Messer hat auf Rügen einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Die Polizei überwältigte ihn im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

Polizisten haben in Sassnitz auf Rügen einen Mann festgenommen, der mit einem Messer in der Hand durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelaufen war. Der 63-jährige Bewohner des Hauses habe sich am Montag nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er hatte sich demnach schon vor Eintreffen der Polizei selbst mit dem Messer verletzt. Da er das Messer nicht weglegen wollte und die Beamten befürchteten, dass er sich erneut verletzen könne, sei er mit Pfefferspray zu Boden gebracht worden.

Der Rettungsdienst habe den Mann vor Ort behandelt, anschließend sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Die Schnittverletzungen seien eher oberflächlich, hieß es. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:240206-99-889912/3 (dpa)