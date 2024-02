Leisterförde (dpa/mv). Dank wachsamer Nachbarn hat die Polizei in Leisterförde bei Greven einen Tatverdächtigen kurz nach einem Wohnungseinbruch gestellt. Den Nachbarn war am Montagnachmittag ein fremder Mann aufgefallen, der sich Zutritt zum angrenzenden Wohnhaus verschaffte, dessen Bewohner sich im Urlaub befanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Zeugen riefen umgehend die Polizei, die den Mann im Haus jedoch nicht finden konnte, da er bereits durch ein Fenster geflohen war. Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher unweit des Tatortes stellen. Gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen wurde Strafanzeige erstattet. Vermutlich wurde nichts gestohlen, der Mann soll jedoch Sachschäden angerichtet haben.

