Hasenwinkel (dpa/mv). Wirtschaftlich steht Deutschland vor großen Herausforderungen. Unter dem Titel „Quo vadis, Deutschland? Wege aus der Krise“ will Finanzminister Lindner Unternehmern in MV einige Antworten geben.

Bundesfinanzminister Christian Lindner wird am Dienstag (13.00 Uhr) als Ehrengast zum traditionellen Jahresempfang der Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns erwartet. Bei dem Treffen in Schloss Hasenwinkel bei Wismar soll der FDP-Politiker aufzeigen, „wie die Bundesregierung sich im neuen Jahr den aktuellen Herausforderungen stellen will“, heißt es in einer Vorankündigung. Der Empfang steht unter dem Titel „Quo vadis, Deutschland? Wege aus der Krise“. Den Ergebnissen der jüngsten Verbandsumfrage zufolge verliert die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern nach einem schon schwachen Jahr 2023 weiter an Zuversicht.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern ist der Dachverband von derzeit 50 Arbeitgeber-, Wirtschafts-, Fach- und Regionalverbänden. Mit ihren nach eigenen Angaben über 5600 Mitgliedern und 340.000 Beschäftigten vertrete die VU die Interessen der Arbeitgeber Mecklenburg-Vorpommern gegenüber der Politik in Land und Bund, den Verwaltungen sowie den Medien und der Öffentlichkeit.

