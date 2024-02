Pasewalk (dpa/mv). Zu einem doppelten Auffahrunfall kam es am Montag in Vorpommern. Bei dem ersten Unfall wurden zwei Menschen verletzt.

Bei einem Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Infolge des Unfalls am Montagvormittag auf der Bundesstraße 104 in Polzow bei Pasewalk entstand zudem ein Rückstau, in dem es zu einem weiteren Auffahrunfall kam, wie die Polizei mitteilte. Zunächst sei eine 39 Jahre alte Autofahrerin hinter dem Ortseingang auf das angehaltene Auto eines 46-Jährigen aufgefahren. Die 39-Jährige und ihre 17 Jahre alte Mitfahrerin wurden den Angaben zufolge leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Am Folgeunfall seien ein Transporter und ein Auto beteiligt gewesen. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 8000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240205-99-881303/2 (dpa)