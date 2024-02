Ueckermünde (dpa/mv). Ein Mann ist bei Ueckermünde mit seinem Transporter gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Wieso er von der Straße abkam, ist noch unklar.

Ein 32 Jahre alter Fahrer ist mit seinem Transporter in Vorpommern gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Montagvormittag aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug in der Nähe von Ueckermünde von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter wurde abgeschleppt. Der Schaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240205-99-881245/2 (dpa)