Rostock (dpa/mv). Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht befindet sich auch in MV im Aufbau. Einen Zulauf von AfDlern schließt die Koordinatorin aus. Ansonsten kämen Menschen nicht nur von der Linken.

Mögliche Übertritte von der AfD in das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schließt die Landeskoordinatorin der neuen Partei aus. „Von der AfD ist niemand gekommen, den nehmen wir nicht bei uns auf“, sagte Sabine Zimmermann bei einer Online-Schalte am Montag. Gleichzeitig sagte Zimmermann erneut, dass das BSW angetreten sei, um dem Höhenflug der AfD entgegenzuwirken. Die frühere Linken-Bundestagsabgeordnete ist für den Aufbau des BSW in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zuständig.

Bei der Schalte ging es unter anderem um die personelle Aufstellung in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei waren mehrere BSW-Mitglieder, die nach eigener Aussage in der Vergangenheit mal Mitglieder der Linken waren. Es gibt nach deren Aussage aber auch Zulauf von ehemaligen SPD- oder CDU-Anhängern. Laut Zimmermann wendet sich das BSW aber vor allem auch an Menschen, die zuvor keine Partei unterstützt haben.

Genaue Zahlen zum Zulauf in MV nannte Zimmermann nicht. Ihr persönlich lägen fast 200 Anfragen von Menschen vor, die den Aufbau der Partei im Nordosten unterstützen wollten. Das BSW will nach Zimmermanns Aussage punktuell bei den Kommunalwahlen Anfang Juni in MV antreten. Einen eigenen Landesverband gibt es bislang nicht. Ob ein solcher gegebenenfalls noch bis Ende Februar gegründet werden könne, entscheide sich demnächst.

