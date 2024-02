Rostock-Warnemünde (dpa/mv). Der Rostocker Seekanal wird seit Monaten ausgebaggert. Die Arbeiten sind auch vom Ufer aus gut zu sehen.

Im Rostocker Seekanal sind die Ausbaggerungsarbeiten in vollem Gange. Im Einsatz waren auch am Montag der ein sogenannter Schneidkopfsaugbagger sowie Klappschuten, auf die das Schüttgut dann verladen wurde. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt sollen bis zum Frühjahr auf Höhe der Molenköpfe abgeschlossen sein.

Das Baggerschiff ist nach dem portugiesischen Entdecker Magellan benannt. Es ist 139 Meter lang und 26 Meter breit und kann mit einer Kraft von fast 10.000 PS selbst festes Gestein bis zu einer Tiefe von 35 Meter entfernen. In den nächsten zwei Jahren soll die Zufahrt zum Rostocker Überseehafen auf 15 Kilometern Länge um etwa 2,0 auf dann bis zu 16,9 Meter ausgebaggert werden.

© dpa-infocom, dpa:240205-99-878999/3 (dpa)