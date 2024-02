Parchim (dpa/mv). Ein Atemalkoholtest ergibt bei einer Frau 4,04 Promille. Kurz zuvor soll sie mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Zeugen machen die Polizei auf sie aufmerksam.

Eine Frau ist am Montag in Parchim mit 4,04 Promille getestet worden und soll kurz zuvor noch mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen eine betrunkene Frau am Steuer beobachtet und den Beamten gemeldet. Die Ermittler fanden die mutmaßliche Fahrerin an ihrer Haustür. Ihren Führerschein ist die Frau erst einmal los, außerdem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bei einem Wert von 3,5 Promille oder mehr besteht nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr.

