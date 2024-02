Schwerin (dpa/mv). Die Software des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Auszahlung von Löhnen und Gehältern an das Personal ist in die Jahre gekommen. Ein neues System muss her. Die geschätzten Kosten haben es in sich.

Mecklenburg-Vorpommern plant mit Kosten in Höhe von 70 Millionen Euro für ein neues IT-System zur Auszahlung von Löhnen und Gehältern an das Personal des Landes. „Die Schätzung des Gesamtwertes (netto) ist das Ergebnis einer Marktsondierung. Diese Schätzung berücksichtigt auch die langfristige Pflege und Wartung“, teilte das Finanzministerium am Montag mit. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Die aktuelle Software neigt sich den Angaben zufolge dem Betriebsende entgegen. Bis spätestens 2029 soll sie ersetzt werden. Auf schon laufende Systeme aus anderen Bundesländern könne Mecklenburg-Vorpommern nicht zurückgreifen. „Zum Einsatz soll eine weitestgehende standardisierte Software unter Beachtung der für das Land MV umzusetzenden landesrechtlichen Vorschriften kommen“, hieß es.

