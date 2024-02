Rostock-Warnemünde (dpa/mv). Die Marinearsenal-Werft in Rostock-Warnemünde hat reichlich zu tun. Jetzt nahm auch das größte Marineschiff Kurs auf die Warnowwerft.

Das 174 Meter lange Versorgungsschiff „Bonn“ liegt derzeit für Reparaturarbeiten im Dock der neuen Marinearsenal Warnowwerft. Nach Marineangaben von Montag ist die „Bonn“ seit Anfang des Jahres am Nato-Einsatz „Very High Readiness Joint Task Force Maritime“ an der sogenannten Nordflanke in Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik im Einsatz. Das Schiff werde auch weiterhin an dem Einsatz teilnehmen.

Der Einsatzgruppenversorger mit Heimathafen Wilhelmshaven wurde am 13. September 2013 in Dienst gestellt und verfügt über eine Besatzungsstärke von rund 175 Soldatinnen und Soldaten. Das größte Schiff der Marine versorgt Einsatzverbände auf See mit allen notwendigen Ressourcen: Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition.

