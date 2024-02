Schwerin (dpa/mv). Sturmfluten und viel Regen sorgen auch an Steilküsten für Landabbrüche. Das kann für Spaziergänger sehr gefährlich werden.

Wenn die Böden nass und aufgeweicht sind, kann es an Hanglagen zu gefährlichen Erdrutschen kommen. Das gilt auch für Steilküstenregionen an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. „Deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste dieses Landes, sich von den Steilufern fernzuhalten und auf Strandspaziergänge zu verzichten. Auch an Dünen können sich sogenannte Kliffkanten bilden“, warnte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag.

Bei Spaziergängen in Steilufernähe sei grundsätzlich erhöhte Vorsicht geboten. „Mit jedem Abbruch rückt auch der Hochuferweg näher an die Abbruchkante heran. Risse im Boden oder überhängende Bäume sind erste Anzeichen für weitere Bewegung.“

© dpa-infocom, dpa:240205-99-877441/3 (dpa)