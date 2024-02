Prerow (dpa/mv). Auch kurzentschlossenen Familien bietet Mecklenburg-Vorpommerns Natur das eine oder andere Ferienerlebnis. Ob Schietwetter-Wanderung oder Spurensuche - kundige Guides bieten verschiedene Touren.

In den Winterferien locken unter anderem Führungen auch Kinder in die Naturparks, Nationalparks und Biosphärenreservate Mecklenburg-Vorpommerns. Auf dem Darß etwa finden jeweils am Mittwoch interaktive Familienführungen im Darßwald statt. Die Touren sind für Kinder ab fünf Jahren geeignet, bieten aber auch Erwachsenen überraschende Fakten über den Wald, wie das Schweriner Umweltministerium mitteilte. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen bietet speziell für kleine Gäste Entdeckungstouren mit Rangern am Strand und im Wald an.

Auch abseits der Küste gibt es Veranstaltungen, etwa eine Schietwetter-Wanderung für die ganze Familie im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide am 13. Februar. Außerdem können Kinder in der ersten und zweiten Ferienwoche jeweils zwei Tage lang mit einer Wildnispädagogin in dem Naturpark auf Spurensuche gehen, inklusive Übernachtung.

Weitere Angebote gibt es etwa im Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See, dem Naturpark Flusslandschaft Peenetal sowie dem Müritz-Nationalpark und dem Nationalpark Jasmund.

