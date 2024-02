Rostock (dpa/mv). Die neue Partei von Sahra Wagenknecht hat auch in MV für Aufmerksamkeit gesorgt wegen einer Personalie und einer Millionenspende. Nun will die Partei über Personalien im Land informieren.

Rund eine Woche nach seinem ersten bundesweiten Parteitag in Berlin will das Bündnis Sahra Wagenknecht am Montag (12.00 Uhr) über seine personelle Aufstellung und Pläne in Mecklenburg-Vorpommern informieren. Man wolle bei einer Online-Schalte einen EU-Wahlkandidaten und Regionalverantwortliche für den Aufbau der Partei im Nordosten vorstellen, teilte die Landeskoordinatorin Sabine Zimmermann vorab mit.

Am 9. Juni finden in MV die EU-Wahl und Kommunalwahlen statt. Die neue Partei will nach eigenen Angaben in mehreren Landesregionen auch bei den Kommunalwahlen antreten.

Zu den vorab genannten Regionalkoordinatoren zählt etwa Jan Kuhnert, der sich um die Region Neubrandenburg kümmern soll. Erst vergangene Woche hatte er bekannt gegeben, dass er nach seinem Eintritt in das BSW sein Ehrenamt als Stadtpräsident abgibt. Dieses hatte er auf Vorschlag der Neubrandenburger Linksfraktion erhalten. Laut Fraktion kann er aber bis zur Kommunalwahl Teil der Fraktion bleiben.

Der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno hatte die Erfolgsaussichten des BSW bei den Kommunalwahlen in MV jüngst zurückhaltend eingeschätzt. Die Partei könne wegen der dünnen Personaldecke höchstens punktuell vertreten sein. Zusätzlich zu den in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen in anderen Ost-Bundesländern hat die EU-Wahl seiner Einschätzung nach höhere Priorität als die Kommunalwahlen. Hier könne die Partei schon mit relativ geringen Prozentwerten Mandate im EU-Parlament gewinnen. Er sprach von bis zu fünf Sitzen, deren Gewinn er der Partei hier zutraue.

Kürzlich war außerdem bekannt geworden, dass ein Wismarer Unternehmer-Ehepaar dem BSW eine Million Euro gespendet hat.

© dpa-infocom, dpa:240204-99-868777/2 (dpa)