Greifswald/Wolgast (dpa/mv). Der Polizei sind Autodiebstähle in Greifswald und Wolgast gemeldet worden. Besonders hochwertig war die Beute in einem der Fälle.

Infolge zweier Autodiebstähle in Vorpommern ist es zu einem Schaden von mehr als 60.000 Euro gekommen. In der Nacht zum Sonntag sei in Greifswald ein Stadtgeländewagen gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird mit etwa 51.000 Euro beziffert. Am Sonntagvormittag wurde laut Polizei zudem ein Diebstahl in Wolgast gemeldet. In diesem Fall geht es den Angaben zufolge um einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen.

